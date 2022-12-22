وزير الزراعة يبحث مع وفد "معلومات مجلس الوزراء" التعاون فى إدارة البيانات

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية توافر البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن التامين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية، مشيداً بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء والاشادات الدولية التى حصل عليها المركز .

وشدد القصير على أهمية العمل على اعداد منظومة للربط وتداول المعلومات بين الوزارة وكافة المديريات الزراعية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك لاعداد دراسات احصائية وتقارير دورية مدققة تساعد على سرعة اتخاذ القرار، لافتا الى ان الوزارة أعدت قواعد بيانات لعدد من المجالات يمكن البدء بها واعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة متكاملة لقواعد البيانات.

واشار وزير الزراعة الى أهمية ان يشمل التعاون المشترك، متابعه الأسواق وتوفير تقارير بشأن المتغيرات و الانحرافات التى قد تظهر واسبابها مع ربط منظومة متابعة أسعار الاسواق على مستوى المحافظات بالتطبيقات الخاصة بوزارة الزراعة، اضافة الى تفعيل اللوحات المعلوماتية لبيان حركة المنتجات و المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الاراضى وتطوير منظومة الارشاد الزراعى الاليكترونى واستخدام الوسائل الرقمية الخاصة بالوزارة والتي تستهدف خدمة و توعيه المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، كتطبيق العيادة الزراعية و مساعد الفلاح الذكى.

واكد القصير ايضا على أهمية العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تدريبة من خلال ورش عمل للعاملين بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، مع صندوق الخدمات الاحترافية، وذلك لتفعيل المنظومة فى أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق أعلى نسبة تدقيق للبيانات المستخدمة .

وخلال الاجتماع نقل اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات تحيات رئيس المركز، كما أثنى على جهود الوزارة فى تحقيق الامن الغذائى للمواطنين مشيداً بالجهود المبذولة فى الفترة الاخيرة لدعم و تنمية القطاع الزراعى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعمل المشترك في مجالات التعاون المقترحة والمتضمنة لوحات البيانات المعلوماتية و نظم ادارة المعرفة والتطبيقات المتاحة وانظمة العرض الاحترافى للبيانات والصور، كما تم الاتفاق على آلية التعاون و التنسيق المستقبلى والبدء فى تشكيل فرق عمل من الجانبين لتعظيم الجهود فى مجالات التحول الرقمى لقطاع الزراعة .