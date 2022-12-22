سحب كثيفة تحجب أشعة الشمس والحرارة تسجل 20 درجة فى الوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد - فريق المحافظات

شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انتشار السحب الكثيفة فى سماء المحافظة والتى تسببت في حجب أشعة الشمس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح باردة، كما سجلت درجات الحرارة 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض حتى 11 درجة مئوية في ساعات الليل، وتزداد حدة البرودة فى الساعات الأولى من الصباح لتسجل أقصى درجات انخفاض للحرارة وخاصة فى المناطق المفتوحة حتى 7 درجات مئوية .

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

وشهدت المحافظة منذ بداية فصل الشتاء استقرارا في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.