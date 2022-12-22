كيف يكون الشتاء أفضل وقت لخسارة الوزن؟ اعرف الطريقة

كتبت ميرفت رشاد

في الشتاء يعتبر الكسل والجوع المستمر من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثيرون، بمجرد أن تنخفض درجات الحرارة يتجنب الأشخاص الأنشطة الخارجية ، وتزيد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وشرب كمية أقل من الماء والعرق أقل، والتي ربما تكون من أساسيات أي روتين صحي لفقدان الوزن، فهل يصعب إنقاص الوزن خلال هذه الأشهر الباردة؟ يتفق غالبية الناس على أن التخلص من الكيلوجرامات في الشتاء مهمة كبيرة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

فقدان الوزن في فصل الشتاء.. إليك الطريقة

أكدت أخصائية التغذية بوجا مالهوترا، أن فقدان الوزن يكون أكثر جدوى خلال فصل الشتاء، موضحة أن "الأيض يتسارع" في الجسم في الأشهر الباردة، حيث يقوم الجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الجسم في الشتاء، إذا بقيت نشيطًا بدنيًا وتناولت طعامك بانتباه ، فإن "الشتاء هو أفضل وقت لفقدان الوزن".

وأضافت ، أخصائية التغذية ، أنه مع القليل من الأكل الواعي وبعض النشاط البدني المنظم ، يمكننا بسهولة إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء، وإليك بعض النصائح البسيطة والفعالة:

-لا تتخلى عن نظام التمرين، بدلاً من جلسات الصالة الرياضية المكثفة ، اشترك في بعض الأنشطة الجماعية الداخلية، حتى إذا كنت قادرًا على تعديل 3-4 تمارين في الأسبوع ، فستنجح في تجنب هذا الوزن الشتوي.

-تجنب ارتفاع مؤشر Glycemix والوجبات كثيفة الكربوهيدرات بما في ذلك الحبوب السكرية والخبز والمكرونة وغيرها.

-يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على عناصر غذائية مثل البيض والعدس والجبن والحبوب الكاملة والخضراوات، قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها عن طريق تناول الخضار الورقية والفواكه الموسمية.

-تعتبر حفنة من المكسرات والبذور خيارًا مثاليًا لتناول الوجبات الخفيفة خلال هذه الأشهر الباردة.

-لست مضطرًا للتخلي تمامًا عن الحلويات، تناولها في الصباح أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار ولكن ليس كحلوى بعد الوجبة.