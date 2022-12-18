هل يمكن لفيتامين د أن يساعدك على إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

كونها أحد أهم وأهم العناصر الغذائية في أجسامنا ، مع الكثير من الفوائد الصحية، فيتامين د ضروري لجسم خالٍ من العدوى وعظام قوية ومتينة، يقول خبراء الصحة أن مكملات فيتامين د تساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم بشكل كبير ويساعدك في إنقاص الوزن وإدارته.

بحسب المايو كلينيك يمكن لفيتامين د أن يقلل بشكل محتمل من تكوين خلايا دهنية جديدة في الجسم وأيضًا يمنع تخزين الخلايا الدهنية بشكل فعال مما يقلل من تراكم الدهون.

يلعب مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم دورًا مهمًا في زيادة التمثيل الغذائي، مما يجعل الجسم يحرق السعرات الحرارية المطلوبة ، ويتحكم في الشهية ، ويعزز الهضم ويقلل من دهون الجسم، وفقا لموقع " webmd"، تؤدي الكميات العالية من فيتامين د في الجسم إلى زيادة مستويات هذين الهرمونين اللذين يؤثران على كل شيء في الجسم - من الحالة المزاجية إلى النوم.

يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن من نقص فيتامين د، حسب دراسة أجراتها هارفارد هيلث، يستهلك الأشخاص الذين يعانون من السمنة عددًا أقل من الأطعمة الغنية بفيتامين د ، ويقللون الجلوس على الجلد وبالتالي يحرمون أجسامهم من بعض الإنزيمات اللازمة لتحويل فيتامين د إلى شكله النشط.

يقول موقع " Cleveland Clinic" أنه حتى الكميات الصغيرة من فقدان الوزن يمكن أن تؤدي إلى زيادة متواضعة في مستويات فيتامين د في الدم ، علاوة على ذلك ، تشير الدلائل إلى أن زيادة فيتامين د في الدم يمكن أن تقلل الدهون في الجسم وتزيد من فقدان الوزن.

كيف تعرف إذا كان هناك نقص في فيتامين د؟



إذا كنت تحاول جاهدًا إنقاص وزنك من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة ، وما زلت غير قادر على القيام بذلك ، فقم بإجراء الاختبارات لمعرفة ما إذا كان هناك نقص، بعض الأعراض التي قد تواجهها هي:

إعياء

الأرق

آلام العظام

الاكتئاب والتوتر

تساقط الشعر

ضعف العضلات

آلام الجسم

كيف تزيد من مستويات فيتامين د؟



فيما يلي بعض الطرق الفعالة لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم:

اقضِ وقتًا في الشمس:



يُعرف أيضًا بفيتامين أشعة الشمس، وهو أفضل مصدر للشمس، الجلد يستضيف نوعًا من الكوليسترول يعمل كمقدمة لفيتامين د وعندما يتعرض المركب لأشعة الشمس فوق البنفسجية ، يصبح فيتامين د.

تناول الأسماك الدهنية:



الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسردين والمحار مثل القريدس والمحار هي من بين أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين د، العديد من هذه الأطعمة غنية أيضًا بصحة القلب الأحماض الدهنية أوميجا -3، قوة مضادات الأكسدة.

تناول الأطعمة المدعمة:



الأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب واللبن وما إلى ذلك معبأة بفيتامين د

تناول صفار البيض:

يحتوي صفار البيض على فيتامين د، بينما يحتوي 100 جرام على 281 وحدة دولية ، وهي من أعلى النسب، من المهم أيضًا استخدام البيضة بأكملها - وليس البيض فقط.

الحبوب:

اختر دائمًا الحبوب المدعمة منخفضة السعرات الحرارية والتي يمكن أن تساعدك في الحصول على جزء من احتياجاتك اليومية من فيتامين د. يمكنك إقرانها بالحليب المدعم وتجنب السكر.