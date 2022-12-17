للأمهات.. لماذا يرغب الأطفال في تناول الحلويات؟

توصي الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأمريكيين الأطفال (والآباء) بالحد من السكر المضاف إلى أقل من 10٪ من سعراتهم الحرارية اليومية، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الأمريكي العادي يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن للأطفال بسهولة تجاوز هذا الحد عدة مرات دون أن يدركوا ذلك.
فيحصل الأمريكيون على حوالي 13٪ من إجمالي السعرات الحرارية من السكريات المضافة، في هذه الأثناء ، يستهلك الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 19 عامًا 17 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا في المتوسط. ويمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الحلوة.
فيمكنك البدء بإجراء بعض التغييرات البسيطة بمرور الوقت. فيما يلي ست نصائح لترويض أسنان طفلك الحلوة في عالم من الحلويات السكرية..
-التعرف علي نسب السكر:
لمعرفة مقدار السكر المضاف في الطعام ، انظر إلى الملصق، تسهل ملصقات التغذية الآن تتبع كمية السكريات المضافة في الأطعمة والمشروبات المعبأة.
ويُظهر الملصق الغذائي الموجود على الأطعمة إجمالي السكريات، و يشمل ذلك السكريات الطبيعية ، مثل تلك الموجودة في التفاح ، والسكريات المضافة المستخدمة لتحسين نكهة الأطعمة. تشمل السكريات المضافة السكروز وسكر العنب (غالبًا ما يضافان في معالجة الأغذية) والمحليات المعبأة كمنتجات قائمة بذاتها مثل العسل وسكر المائدة والعصائر.
- تعلم كيفية اكتشاف السكر المتستر:
يمكن أن تحتوي العديد من الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها "أطعمة صحية" على الكثير من السكر المضاف، وتحقق دائمًا من الملصقات الموجودة على المشروبات الرياضية والعصائر والبروتين وألواح الجرانولا والزبادي ؛ يمكن أن يحتوي البعض على ما يصل إلى أربع إلى خمس ملاعق صغيرة من السكر المضاف لكل وجبة. تشكل الفاكهة الكاملة بديلاً رائعًا لهذه الأطعمة ويمكن أن تعد بمثابة الحلوى أيضًا. إذا رفض أطفالك في البداية (وسوف يفعلون) ، قم بإذابة بعض الشوكولاتة الداكنة ودع أطفالك يغطسون - ما هو الطفل الذي لا يحب غمسه؟ تحتوي الشوكولاتة الداكنة في الواقع على 70٪ من الكاكاو وأقل من نصف السكر الموجود في شوكولاتة الحليب.
- حافظ على المشروبات بسيطة:
التزم بالحليب والماء كمشروبات رئيسية لطفلك. في حين أن عصير الفاكهة بنسبة 100٪ يمكن أن يكون جزءًا مقبولًا من نظام غذائي صحي ، فقم بتقديمه باعتدال مناسب للعمر. هذا يعني عدم وجود عصير للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا ، ولا يزيد عن 4 أونصات يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 3 سنوات ، و 4 إلى 6 أوقيات فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات.
- تجنب المكافآت الغنية بالسكر:
سواء كان ذلك في المنزل أو في الفصل أو في المجال الرياضي ، في كثير من الأحيان يكافأ الأطفال على السلوك الجيد مع الحلويات السكرية. في محاولة لإقناع الأطفال بتناول الطعام بشكل أفضل ، قد يكافئ الآباء "قضمة أخرى من البازلاء" بمكافأة حلوة. في حين أن هذا النوع من المكافآت قد ينجح على المدى القصير ، فإنه يصبح مشكلة عندما يتعلم الأطفال توقعها من أجل السلوك المناسب.
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