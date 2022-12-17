للأمهات.. لماذا يرغب الأطفال في تناول الحلويات؟

كتبت فاطمة ياسر

توصي الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأمريكيين الأطفال (والآباء) بالحد من السكر المضاف إلى أقل من 10٪ من سعراتهم الحرارية اليومية، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الأمريكي العادي يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن للأطفال بسهولة تجاوز هذا الحد عدة مرات دون أن يدركوا ذلك.

فيحصل الأمريكيون على حوالي 13٪ من إجمالي السعرات الحرارية من السكريات المضافة، في هذه الأثناء ، يستهلك الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 19 عامًا 17 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا في المتوسط. ويمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الحلوة.

فيمكنك البدء بإجراء بعض التغييرات البسيطة بمرور الوقت. فيما يلي ست نصائح لترويض أسنان طفلك الحلوة في عالم من الحلويات السكرية.. -التعرف علي نسب السكر: لمعرفة مقدار السكر المضاف في الطعام ، انظر إلى الملصق، تسهل ملصقات التغذية الآن تتبع كمية السكريات المضافة في الأطعمة والمشروبات المعبأة.