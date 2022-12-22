وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع تطرق إلى بحث برامج الطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون، وبرامج كفاءة الطاقة.

وكان وزير الطاقة السعودى قد صرح بقمة المناخ التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر أن هدف المملكة المناخي أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060، مضيفاً أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.