رئيس وزراء الأردن وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإبقائها في إطارها المتميز؛ بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين والشعبين.

جاء ذلك في ختام زيارة العمل التي أجراها الخصاونة للرياض على رأس وفد وزاري.

وأكد رئيس الوزراء الأردني - خلال اللقاء - المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها في وجدان الملك عبدالله الثاني وولي عهده وأبناء الشعب الأردني، مثمنا مواقفها إزاء الأردن في مختلف المراحل والظروف، وإزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية.