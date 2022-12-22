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أخبار × 24 ساعة.. وزير العدل: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبًا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير العدل: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبًا المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد الأحمدى

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وظائف الشهر العقارى



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