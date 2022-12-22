أخبار × 24 ساعة.. وزير العدل: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
محافظة الجيزة تنفى تعطيل الدراسة غدًا.. وتؤكد: يوم دراسى عادى
الأرصاد: الأمطار تضرب 6 محافظات غدًا وتمتد حتى الجمعة
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
وزير العدل يعلن: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبا
التموين: زيادة أسعار توريد قصب السكر لـ1100 جنيه للطن و1000 جنيه للبنجر
"التموين": نحرص على مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار
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