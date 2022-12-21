إعلام القاهرة تحتفل بتخريج دفعة الراحل محمود علم الدين وتكرم أسرة ياسر رزق

كتب محمد صبحى

احتفت كلية الإعلام جامعة القاهرة مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 بعرسها خريجيها فى دار الأوبرا دفعة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين لطلاب العامين الجامعيين 2021/2022، وذلك تحت رعاية كل من د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبمشاركة حضورية لقيادات جامعة القاهرة المدعوين للحفل من قبل عميدة الكلية.

وبدأت أجواء الاحتفالية وتحضيراتها قبل انطلاق الحفل الطلابي صباح اليوم بالوقوف التام على استعدادات الحفل من اللجنة التنظيمية، وتحضيرات بروفة الحفل، وتجهيز قاعة الاحتفال وترتيبات مقاعد الأساتذة والطلاب المكرمين وتجهيزات عرض كلمات ضيوف الحفل ومنصة الاحتفال.

واستهلت فعاليات الحفل الطلابي، تنظيم ممشى الخريجين لقاعة الحفل بقيادة عميدة الكلية والوكلاء واساتذة الكلية الحضور، وتم خلال ذلك عزف النشيد الوطنى، وبعض المقطوعات الموسيقية الاحتفالية خلال مراسم دخول الممشى من فرقة الموسيقى العسكرية.

وعقب ذلك بدأت مراسم الاحتفال داخل قاعة الحفل بدار الأوبرا، وبدأت بعزف الموسيقى الوطنية والسلام الجمهورية واعقب ذلك آيات تلاوة القرآن الكريم، بعدها ألقت سيادة العميدة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة كلمة ترحيبية ايذانا ببدء فعاليات الحفل الطلابي.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية اﻹعلام جامعة القاهرة بضيوف الحفل المشاركين بدءا من قيادات جامعة القاهرة الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي، واساتذة كلية اﻹعلام وهيئتها المعاونة وطلابها المكرمين والمشاركين من أعضاء اللجنة التنظيمية، معبرة عن بالغ سعادتها ﻷجواء الحفل الذي يحتضنه صرح اﻷوبرا المصرية منارة مصر الثقافية والفنية التي عزمت كلية اﻹعلام على أن تكون منارة استضافة حفل أم كليات اﻹعلام العربية والمصرية.

وقالت د. حنان جنيد، إن كلية الإعلام تحتفل اليوم بالعرس الاحتفالي الطلابي بتخريج دفعة د. محمود علم الدين، على نحو يليق باسم ومكانة كلية الإعلام، رائدة كليات الإعلام في مصر والشرق الأوسط، وأن كلية اﻹعلام استطاعت تنظيم تلك الاحتفالية بفضل جهود اساتذتها والهيئة المعاونة والجهاز اﻹداري في الكلية، وأن الاحتفالية تأتي تحت اسم الاستاذ الراحل الدكتور محمود علم الدين والذي يعد علما بارزا من أعلام قسم الصحافة كلية اﻹعلام جامعة القاهرة، وصاحب بصمة رائدة في مجال الدراسات الصحفية في العالم العربي، وأن اطلاق اسمه على دفعة تخريج طلاب سنوات 2022/2021 يعد جزءا من نسب الفضل ﻷهله واعطاء اسم العالم الراحل جانبا من التكريم المستحق الذي يوثق اسم هذا العلم البارز الذي غيبه الموت عن هذا الحفل بتخريج طلابه من حملة شهادة البكالوريوس لمرحلة التعليم الجامعي وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من طلاب الدراسات العليا.

ووجهت عميدة الكلية كلمة لاساتذة الحفل من الحضور والمكرمين وطلابها، بأن كلية اﻹعلام جامعة القاهرة واسمها يعلو بإنجازات وتاريخ طلابها ومشاركاتهم البحثية وفي سوق العمل اﻹعلامي، مشيرة إلى أن المؤسسات اﻹعلامية تشهد على ريادة طلاب الكلية وفضل اساتذتها وما قدموه لطلابهم فهم اﻵن من يتصدرون واجهات العمل اﻹعلامي ويتصدرون واجهته ويحظى بهم العمل اﻹعلامي فهم على القدر الوافي من الاحترافية والمواكبة لكل مستحدثات بيئة العمل اﻹعلامي.

وأضافت عميدة الكلية بأنه على المستوى البحثي لطلاب كلية اﻹعلام من حملة الماجستير والدكتوراه فيشار إلى أن كلية اﻹعلام جامعة القاهرة على اﻷكثر على مستوى جمهورية مصر العربية في جانب جذب الواجهة البحثية والقدرة على استقطاب الطلاب للانضمام لبرامجها الدراسية، وذلك بما تحتويه من نخب اساتذتها في مختلف التخصصات البحثية المهمة والمتنوعة.

عقب ذلك القى د. محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا عبر فيها عن بالغ سعادته للمشاركة في احتفالية تخريج طلاب الكلية منوها إلى أن كلية اﻹعلام تعد من الكليات المرموقة داخل صرح جامعة القاهرة، وأن طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة نموذجا يقتدي به في الجامعات المصرية كافة.

وخلال كلمته، قال د. جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان حفل تخريج الدفعة 2022/2021 هو تكليل لجهد إدارة كلية الإعلام وعميدتها والتي تسعى دوما إلى التغلب على معوقات العملية التعليمية وتقديم نموذج متعاون بين إدارة الكلية واساتذتها وطلابها، مشيرا إلى أن طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة يعدوا من النماذج القيادية في مجال العمل الإعلامي، داعيا بدوام التوفيق والتميز لطلاب الكلية.

بدوره، قال د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي ان تخريج دفعة كلية الاعلام باسم علم من اعلام كلية الاعلام جامعة القاهرة هو الراحل د. محمود علم الدين يعد تكريما مستحقا للاستاذ الراحل الذي قدم لطلابه وللمجال الاعلامي البحثي والمهني الكثير من الانجازات، موجها عبارات الترحيب والثناء لطلاب الكلية واساتذتها والعاملين فيها، منوها إلى أن كلية الاعلام جامعة القاهرة تعد نموذجا للكلية الام في مجال الريادة الاكاديمية والمهنية في مجال العمل الاعلامي، مشيرا إلى أن كلية الاعلام كانت ولا تزال بيتا للخبرة في العمل الاعلامي ونموذجا اشعاعيا للتميز على مستوى خريجي الاعلام محليا وعربيا.

وعقب ذلك القى الطلاب الخريجين كلمتهم، ممثلا في كلمة الطالب محمد مجدي ممثلا عن خريجي الشعبة العربية، والطالبة هنا حامد ممثلة عن خريجي الشعبة الانجليزية، وعبر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالقاء كلمة الخريجين ممثلين عن زملائهم موضحين بأن كلية الاعلام جامعة القاهرة كانت لهم نموذجا للتجربة التعليمية والدراسية الممتعة إنسانيا ودراسيا، موضحين بأن كلية الاعلام قدمت طوال فترة الدراسة كافة سبل العلم والتدريب والتأهيل للعمل الاعلامي المهني، وأن كلية الاعلام كانت الموجه والمرشد لكافة اخلاقيات الاعلام والعمل المهني الجيد، وأن ذكريات الدراسة بالكلية حملت معها من المعاني ما طبع داخل وجدان كل خريج من الكلية كيف يقدم رسالة إعلامية مهنية تساهم في خدمة الوطن ورفعة شأنه.

وأعقب ذلك كلمة ممثل اتحاد الطلاب بكلية الاعلام جامعة القاهرة عبدالله عرمش ذكر فيها ان كلية الاعلام جامعة القاهرة قدمت لطلابها الكثير على مستوى تسهيل العملية التعليمية والتدريبية في أقسام الكلية المختلفة، موجها التحية والشكر لاساتذة جامعة القاهرة وقياداتها واساتذة كلية اﻹعلام وهيئتها المعاونة وطلابها المكرمين.

وعقب ذلك تم عرض فيلم فيديو توثيقي إنتاج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، لتوثيق جهد العملية التعليمية ومشروعات تخرج الطلاب من مختلف أقسام الكلية، وعرض كلمات وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام المتضمنة لتهنئة الطلاب.

وعقب ذلك تم إعلان اسماء الاساتذة المكرمين وهم الدكتور محمود علم الدين، الدكتور بركات عبد العزيز، الدكتور نبيل طلب، لبيب السباعي، فاروق جويده، ياسر رزق، حسن حامد، المهندس حسام صالح، ا.محمد عبد المتعال، الدكتور حسن على، الدكتور محمد منصور هيبة، عبد العظيم صدقى، والتقاط صورة جماعية للضيوف مع العميدة وقيادات الجامعة.

ووفقا للاجراءات التنظيمية المتبعة للحفل يتم تكريم مرحلة البكالوريوس باقسام الصحافة، الاذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان

والتقاط صورة جماعية لهم مع العميدة والمنصة ورؤساء الأقسام والوكلاء، ثم تكريم طلاب الشعبة الانجليزية وصورة جماعية لهم مع المنصة ورئيس الشعبة الانجليزية والوكلاء ورؤساء الأقسام.

وعقب ذلك بدأ مراسم تكريم مرحلة الدراسات العليا من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وخريجى برنامج الماجستير الالكترونى بنظام التعلم المهني والدبلومات المهنية، والتقاط صورة جماعية لهم.

وأدى خريجو الكلية قسم الخريجين وتلاه عليهم د. محمد منصور هيبه المستشار الاعلامي لرئيس جامعة القاهرة والاستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومراسم تكريم منصة الحفل للطلاب من أقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة من الشعبتين العربية والإنجليزية.



احتفال الخريجين



جانب من احتفال الكلية



جانب من الاحتفال



خريجى الكلية