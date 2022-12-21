"الأوقاف" تعلن نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى المقامة بمراكز الثقافة الإسلامية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف للعام الدراسي 2022/ 2023م، لافتة إلى أن المراكز الأربعة الأولى، جاءت على النحو التالى:

1- فاز بالمركز الأول مركز الثقافة الإسلامية مدينتي بالقاهرة الجديدة وجائزته ثلاثون ألف جنيه.

2- فاز بالمركز الثاني مركز الثقافة الإسلامية الاستقامة بالجيزة وجائزته عشرون ألف جنيه.

3- فاز بالمركز الثالث مركز الثقافة الإسلامية العجمي بالإسكندرية وجائزته خمسة عشر ألف جنيه.

4- فاز بالمركز الرابع مركز الثقافة الإسلامية بمرسى مطروح وجائزته عشرة آلاف جنيه.

كما أعلنت وزارة الأوقاف منح جائزة لعميد مركز الثقافة الإسلامية بمدينتي بالقاهرة الجديدة وقدرها 5 آلاف جنيه.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، وأكد خلال اللقاء أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقي العلم الشرعي على أيدي العلماء المتخصصين، كما تم خلال اللقاء مناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتركيزها على قضايا التجديد، وإعمال العقل في فهم النصوص الشرعية وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها ومراميها وحكمها.

وأكد وزير الأوقاف، على إقامة عدد من الندوات العامة في هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الديني في ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين في هذه المراكز في المناهج التي يدرسونها يقيمها القطاع الديني بالوزارة.