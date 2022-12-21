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محافظة الجيزة تنفى تعطيل الدراسة غدًا.. وتؤكد: يوم دراسى عادى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:01 م
محافظة الجيزة تنفى تعطيل الدراسة غدًا.. وتؤكد: يوم دراسى عادى مدرسة - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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نفت محافظة الجيزة، إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الخميس بمدارس المحافظة، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غدا في كافة المدارس على مستوى المحافظة، وأن غدا يوم دراسى طبيعى.

 

وأكدت على أن لا تأثير للأحوال الجوية على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مُهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

 

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة غداً الخميس 22 ديسمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

 

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 22 ديسمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.


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