محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس 22 ديسمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 22 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.



ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار، بناء على توقعات هيئة الأرصاد هطول أمطار تبدأ خفيفة نهارًا الى متوسطه، بنسبة حدوث 30% الى 50% تقريبا، مع نشاط نشاط للرياح،واضطراب فى الملاحة البحرية.

وقال اللواء محمود نافع، إن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن سيارات ومعدات الشركة تتمركز،بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحى، إلى أنه تم توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

حالة الطقس في الإسكندرية



حالة الطقس في الإسكندرية



حالة الطقس في الإسكندرية



