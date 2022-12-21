ممرض يحمل رضيعا ويداعبه داخل العناية المركزة ببنى سويف.. صورة

وشهدت منصات التواصل الاجتماعى وجروبات الفيس بوك بمحافظة بنى سويف، تداول بصورة ممرض يحمل طفل رضيع على جهاز تنفس صناعي داخل قسم عناية الاطفال بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة بنى سويف.



وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة بنى سويف على صورة الشاب والذى وصفوه بملاك الرحمة، حيث انتشرت صورة الشاب على كافة جروبات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة بنى سويف.

وتبين أن الصورة لشاب يدعى محمد يسرى من سكان مدينة بنى سويف طالب بالفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة بنى سويف، وأن الشاب حاصل على المعهد الفني للتمريض بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف، وحصل على مجموع متميز فى للصف الخامس بالمعهد والتحق بكلية التمريض.

وقال محمد يسرى أنه فوجىء بالتقاط الصورة له وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه يقوم بمداعبة الأطفال الرضع داخل قسم عناية الأطفال لعدم وجود مرافقين نظرا لطبيعة القسم .