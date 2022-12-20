نائب محافظ بنى سويف: تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات فى ملف تقنين الأراضى

بنى سويف هانى فتحى

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف ، اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي شكلها المحافظ "، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ،بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

ناقش نائب المحافظ فى الاجتماع تنفيذ الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة ، بهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود المحررة ، وذلك وفق الجدول الزمني الذى تم الاتفاق عليه.

أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي ، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ، لافتاً إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ،مؤكدا على أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم "يتابع مستجدات الملف بشكل يومي ، وتوجيهاته بسرعة الإنجاز في هذا الملف المهام، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.