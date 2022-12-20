محافظ الإسكندرية: إزالة 17 حالة تعد بعزب حى المنتزه أول.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، م حافظ الإسكندرية ، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، وضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفى هذا الصدد ؛ شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وتمكنت الحملة من إزالة 17 حالة تعدى ومتغير مكانى بعزب المراغى وخورشيد والتوفيقية وتنوعت أشكال التعدي حيث تم إزالة أعمال مخالفة بمحسن الصغري خلف مدرسة النيل عبارة عن أسوار من الطوب الابيض وباب خشبي وكذا إزالة مخالفات عبارة عن غرف من الطوب الابيض واسقف صاج بمنطقة المراغي القديمة فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بعزبة الطوير وكذا ازالة اسقف صاج منطقة المراغي القديمة بالإضافة إلى إزالة دور أرضي وأعمدة وحوائط بالدور الأول علوى بعزبة محسن الصغري وكذا إزالة تندة صاج بجوار مسجد الحمد من طريق الـ500 وكذا إزالة أسوار وسقيفة من الصاج بعزبة خطاب خلف مسجد الرحمن وفضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بعزبة المراغى القديمة وكذا إزالة ثلاث أدوار علوية بعزبة المراغي ش المعز وكذا إزالة هنجر عبارة عن أسوار وأسقف من الصاج بعزبة فرعون الجديدة بالاضافة إلي إزالة أسوار وأسقف من الصاج بعدد من الأراضى الزراعية منطقة المراغي القديمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.