وحدة التدخل السريع بالإسكندرية تشن حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير الوحدة وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص داخل أحدي الشركات الكائنة منطقة عزبة سعد وتم التحفظ علي سيارتين جامبو و 15 أنبوبة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.