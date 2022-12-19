اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:24 م
أكرم القصاص
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وحدة التدخل السريع بالإسكندرية تشن حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:55 م
وحدة التدخل السريع بالإسكندرية تشن حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.
 
وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير الوحدة وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص داخل أحدي الشركات الكائنة منطقة عزبة سعد وتم التحفظ علي  سيارتين جامبو و 15 أنبوبة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
 
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.
 
 
 
 

 


الاسكندرية

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احياء الاسكندرية

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