محافظ الإسكندرية يؤكد على تكثيف القوافل الطبية والخدمية على مستوى الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلي جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء. وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، شهد حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى قافلة طبية مجانية للحملة التنشيطية "حقك تنظمي" أمام فندق آمون بالمنشية وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية والجهات المعنية.

حيث تناولت القافلة الكشف الطبي على عدد 323 حالة فى مختلف التخصصات من باطن وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وفحص الثدي وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك استخراج البطاقات الشخصية لعدد 10 من السيدات مجانا وتنظيم امتحان محو أمية لعدد ١١ مواطنا، كما تم الرد على استفسارات المواطنين عن معاشات الشئون الاجتماعية

وقامت إدارة مشروعك بشرح مفصل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية وشرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة من خلال ندوة غير تقليدية للرد علي التساؤلات من قبل مسئولى تنظيم الأسرة ومسئول التوعية والتثقيف الصحي بمنطقة الجمرك الطبية ، وتأكيدا للدور الفعال لمديرية الاوقاف القى فضيلة الشيخ ندوة دينية عن رأي الدين في تنظيم الأسرة وتربية الأبناء واثر ذلك علي إستقرار المجتمع.