حملات لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.

وفى هذا الصدد شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، استهدفت الحملة شارع محمد نجيب وعمر بن عبد العزيز وشارع 56 والعيسوى، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس حى العامرية أول تم القيام بحملة قادها محمد نبيل نائب رئيس الحى وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 13 حالة أشغال متنوعة، واستهدفت الحملة أسفل كوبرى العامرية، ومدخل عبد القادر، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس حى وسط حملات إزالة الاشغالات والتعديات، واستمرارا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشارع قامت إدارة أشغال الطريق بالدفع بحملتين لازالة الاشغالات من شوارع الحى.

وجابت الحملتان شوارع : زين العابدين ، الرصافة ،مسجد الحضرى، المحكمة ،ابزيس ، ميدان محطه مصر، الخديوى ، سلامه حجازى ،الميرغنى ، كنج عثمان،ابن الخطاب، اسماعيل مهنا ،مرسى بدر، الليثى ،ابوالفدا ،الجوهرى ،صلاح الدين، صفيه زغلول ،سعد زغلول ،الشهداء ،الميناء الشرقيه ، الغرفة التجاريه ، بولانكى ، ابزيس ،لاجيته ،عمر لطفى، بورسعيد مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس ،محمد الفحام ، الامير عمر ، قيصر ،عزمى ،ميدان سعد زغلول ،طريق الجيش، سويتر ابن شجاع ،والاسكندر الاكبر.

وأسفرت الحملتان عن رفع عدد 75حالة إشغال متنوع وتم إيداعها بديوان عام المحافظة، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.