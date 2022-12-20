"تموين المنوفية": تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر

المنوفية – فريق محافظات

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق و المخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 213 محضر تمويني متنوع منها 77محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و136محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضرين جنح منوف أحدهما ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية دبركي لتجميعه كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف البيع في السوق السوداء ، وآخر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته كمية قدرها 6 شكاير زنة الواحدة 10 كيلو فيجيتار بدون صلاحية و20 برطمان عسل أبيض منتهي الصلاحية ، كما تم تحرير محضر جنح الشهداء ضد مركز لتعبئة السلع الغذائية بناحية العراقية لحيازته كمية قدرها 3 طن زيت صويا مجهول المصدر بدون مستندات وعدم الاعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.