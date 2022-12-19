محافظ المنوفية يشهد تسليم دفعة جديدة من مشروع لحوم صكوك الإطعام 

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وصول دفعة جديدة من مشروع "لحوم صكوك الإطعام" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة والتى تحتوى على (4) طن لحوم كدفعة ثالثة على التوالي في شهر ديسمبر الجارى، مشيراً إلى هذا المشروع يعد من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية، مثمناً الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأن خطة توزيع اللحوم تتم بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعى ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.