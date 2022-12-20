محافظ المنوفية: مهلة 10 أيام لجميع المحال للإعلان عن الأسعار الاسترشادية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا عاجلًا بحضور نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ووكلاء وزارة التموين والزراعة والطرق، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسى، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام،فى ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

استهل محافظ المنوفية الاجتماع بالتشديد والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع بنطاق المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل الفورى مع أية محاولة للتخزين أو إحتكار السلع ومصادرتها فورًا، مشددًا على أن تخزين السلع خط أحمر ولن نسمح بوجود عجز فى أى سلعة من السلع الإستراتيجية، مؤكدًا على إعطاء مهلة 10 أيام لجميع المحال والسلاسل التجارية للإعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف أنواع السلع بنطاق المحافظة قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلى أنه تم إقامة العديد من المنافذ والشوادر بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا على أننا مستمرون فى التوسع وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة بالمجان لإقامة العديد من الشوادر والمنافذ، بما يساهم فى وصول السلع للمواطنين وبشكل دائم.

وفيما يخص قانون المحال العامة الجديد، شدد محافظ المنوفية على اللجان المختصة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد.

كما شدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع أى مخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف على أن يتم إيقاف الدعم التموينى ودعم الأسمدة للمخالفين، والتأكيد على تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأية مخالفة ومتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا على سرعة الانتهاء من حصر المساحات القمح المنزرعة على الطبيعة بأرجاء المحافظة.

وتطرق الاجتماع، تكليف المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة الإستعداد والجاهزية التامة لمجابهة موسم الأمطار، وتكثيف المرور الميدانى لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلًا عن التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع بؤر تجمعات مياه الأمطار ومتابعة تطهير بالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية ولاسيما الأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكبارى لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

هذا واختتم الاجتماع، متابعة محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة تنفيذ الخطة ودفع منظومة العمل لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروعات الخطة لتسريع معدلات الأداء لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.