تعرف على فوائد تناول أطفالك للزبادى

كتبت رانيا عامر

يعتبر الحليب من أصح الأطعمة التي يمكن أن تعطيها لطفلك ، حتى في سن مبكرة. حتى أنها شاملة ومغذية بما يكفي لتكون وجبة كاملة ومتوازنة في حد ذاتها.خاصة عندما يتحول الحليب إلي زبادي كاملة الدسم،وفقا لما نشره موقع Greenfieldsdairy.

الاسباب التي تجعل الزبادي أفضل لطفلك.

1. الزبادي غني بالبروتينات

لقد ثبت علميًا أن الزبادي مصدر غني بالعناصر الغذائية لطفلك ، خاصة من حيث محتوى البروتين. باعتبارها اللبنات الأساسية للحياة ، فإن البروتين الموجود في الزبادي مهم للنمو البدني لطفلك. نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين ، يمكن استخدامه من قبل البالغين كبديل لوجبة الشهية والتحكم في الوزن.

2. يوفر الزبادي لأطفالك الدهون التي يحتاجونها

يبدو أن الأطفال يتمتعون بطاقة غير محدودة - يركضون دائمًا في كل مكان ويكونون نشيطين للغاية من الصباح إلى الليل. يجب أن تأتي هذه الطاقة من مكان ما ، ومع محدودية قدرة الأطفال على تناول كميات كبيرة من الطعام الصلب في سن مبكرة ، غالبًا ما تكون منتجات الألبان "في مكان ما" مثل الحليب والزبادي. يمكنك أن تبدأ أطفالك بتناول الزبادي كامل الدسم من عمر عامين ، أو حتى عمر عام واحد إذا كان الزبادي لا يحتوي على السكر ، لأن الدهون الصحية لا تساعد فقط في تلبية احتياجاتهم من الطاقة ، ولكنها تساعد أيضًا في تقوية الجهاز العصبي كذلك.

3).يحتوي الزبادي على معادن أساسية

يحتوي الزبادي على العديد من المعادن الأساسية التي يحتاجها طفلك لجسم صحي ونمو ، بالإضافة إلى نمو الأنسجة والعظام بشكل صحي. على سبيل المثال ، فهو غني بالكالسيوم الضروري للعظام والأسنان. غالبًا ما يحتوي الزبادي أيضًا على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والفوسفور التي تساعد الجسم على إصلاح الخلايا وإدارة النفايات ، من بين وظائف أخرى.

4. يحتوي الزبادي على مستنبتات حية مفيدة

الزبادي هو حليب تم تخميره بواسطة بكتيريا Lactobacillus bulgaricus المفيدة والبكتيريا Streptococcus thermophillus ، وهي بكتيريا مفيدة لجسمك ويجب تناولها. تساعد هذه البكتيريا الحية على تحسين جودة النبيت الجرثومي المعوي لدى طفلك ، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق الحد من الأعراض وحدوث اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الإسهال ، والإمساك ، والانتفاخ - جميع المشاكل التي تسببت في عدم نوم أحد الوالدين ليالٍ كثيرة.

5.يحتوي الزبادي على نسبة أقل من اللاكتوز

نظرًا لأن الحليب يتم تخميره لإنتاج الزبادي ، فإن عملية التخمير أيضًا تكسر اللاكتوز (نوع من السكر) في الحليب، مما يترك الزبادي مع نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بالمصدر الأصلي. هذا يجعل الزبادي بديلاً رائعًا للحليب للأطفال الصغار الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولكنهم لا يزالون يرغبون في الحصول على التغذية الرائعة التي توفرها منتجات الألبان بشكل عام.

6.يمكن أن يعزز الزبادي صحة القلب والمناعة

تم العثور على الزبادي لزيادة الكوليسترول "الجيد" HDL وتقليل ضغط الدم ، مما يجعله وسيلة جيدة لتحسين أو الحفاظ على صحة القلب، بغض النظر عن العمر. في الوقت نفسه ، قد يؤدي تناول الزبادي بشكل منتظم إلى تحسين جهاز المناعة لدى طفلك ، مما يجعله أقل عرضة للإصابة بمرض.

7. طعم الزبادي رائع

إلى جانب الفوائد الصحية العديدة للزبادي ، فإن الشيء الوحيد الذي سيجعل طفلك يحبه أكثر من أي شيء آخر هو أنه مذاق وشعور رائع في الفم. قوامها الكريمي ونكهة خفيفة تُسعد براعم التذوق ، سواء تم تناولها أو تناولها في حالة سكر. بالنظر إلى كيفية مزجه في كثير من الأحيان مع نكهات الفواكه والخضروات الشهيرة أيضًا ، يفتح الزبادي تجربة طعم جديدة تمامًا لأطفالك. لا عجب في أن نكهات زبادي الأطفال هي خيار شائع لكثير من الآباء ، وطعام مفضل للعديد من الأطفال.