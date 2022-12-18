المواظبة على شرب الحليب تحميك من هشاشة العظام وألزهايمر

كتبت نهير عبد النبى

المواظبة على شرب الحليب يوميا من أكثر الأمور الصحية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وحمايتك من الأمراض ، حيث يحتوى الحليب على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ويحد من خطر الإصابة بالأمراض .

وحسب ما ذكره موقع eatingwell فأن فوائد تناول الحليب على صحتك.

-قد تتحسن صحة عظامك



لا يعتبر الحليب مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالكالسيوم وفيتامين د وهما عنصران مغذيان ضروريان لصحة العظام الكالسيوم معدن ضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها والوقاية من هشاشة العظام ، حيث أن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة التي نتناولها. نظرًا لأن الحليب مصدر كبير لكل من هذه العناصر الغذائية ، فهو أحد أفضل الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي من أجل صحة العظام طوال الحياة.

-قد تفقد الوزن



هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول كيفية تأثير شرب الحليب على الوزن ، ولكن تظهر الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم لن يضر بقضيتك على الأرجح إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو الحفاظ على وزن صحي هذا يرجع إلى حد كبير إلى مزيج مرضي من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجودة في الحليب ، ويمكن أن يساعد البروتين والدهون في جعل الحليب ممتلئًا للغاية ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، تمنحك الكربوهيدرات الطاقة وتساعد جسمك على العمل في أفضل حالاته عندما تشعر بالشبع أكثر من الأطعمة التي تتناولها ، فمن الأسهل احترام مستويات الجوع والامتلاء والالتزام بنمط غذائي صحي ومتوازن.

-قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري



يمكن أن يساعد شرب الحليب على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وجد تحليل واحد لـ 22 دراسة (شملت ما يقرب من 600000 شخص) أن إجمالي استهلاك الألبان مرتبط عكسياً بمخاطر الإصابة بمرض السكري وهذا يعني أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص لمنتجات الألبان بشكل منتظم ، قل احتمال إصابتهم بالمرض وجدت دراسات أخرى أن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالحليب ساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

-قد تساعد في صحة قلبك



هناك الكثير من الأدلة المتضاربة عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير الحليب على صحة القلب. هل تتذكر الأيام التي كانت فيها الأنظمة الغذائية قليلة الدسم منتشرة وكان الحليب الخالي من الدسم هو الحليب الوحيد الذي كان يشربه الناس؟ قد يكون هذا مسؤولاً جزئياً عن الارتباك. لحسن الحظ ، نحن نعلم الآن أن الدهون عنصر مهم في نظام غذائي صحي ومع ذلك ، فإن علاقة الحليب بصحة القلب أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

وجدت بعض الدراسات أن منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ، والتي قد تكون بسبب محتواها من البوتاسيوم ، بينما وجدت دراسات أخرى أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محتوى الدهون المشبعة ووجدت العديد من الدراسات أن استهلاك الحليب وأمراض القلب ليسا مرتبطين على الإطلاق وماذا تعني هذة؟ بشكل عام ، وجدت معظم الأبحاث الحديثة أن الحليب له تأثير مفيد قليلاً أو محايد على صحة القلب. كما هو الحال مع أي طعام آخر.

-قد تقلل من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي



يمكن أن يكون المظهر الغذائي المذهل للحليب هو السبب في أنه يمكن أن يساعدك على البقاء أكثر حدة عقليًا مع تقدمك في العمر. وجدت مراجعة للدراسات أن تناول الحليب مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وجدت دراسة أخرى في مجلة Nutrients أن منتجات الألبان منزوعة الدسم والألبان المخمرة واللبن كانت مرتبطة بوظائف تنفيذية أفضل. لذا فإن إضافة بعض الحليب إلى الشوفان الصباحي أو بجانب وجبة خفيفة قد يساعد في تعزيز صحة دماغك.