أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الثلاثاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر فبراير 79.87دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 74.84دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 79.1دولار للبرميل لشهر ديسمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 3.889 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.745دولار للجالون.

قال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، اليوم الثلاثاء، أن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل.

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي.