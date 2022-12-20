أسعار النفط تسجل 79.98دولار لبرنت و75.50 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 79.98 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى75.50 دولار، حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، بحسب سكاى نيوز.

وذكر مسئول كبير للصحفيين أن الوزارة ستشترى 3 ملايين برميل للتسليم في فبراير، بحسب رويترز.

ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، مما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة.

وقال المسئول: "سنطرح طلبا لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط للتسليم في فبراير من العام المقبل، 2023".

وأضاف: "هذا النهج سيحدد السعر مقدما عندما تقدم الشركات عروضها".

وللمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات في المصافي بعد تسرب نفطي في الأسبوع الماضي أغلق خط الأنابيب كيستون، ستجري وزارة الطاقة أيضا مبادلة لحوالي مليوني برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيتعين على الشركات إعادتها في وقت لاحق.

وقال المسئول "نحن قادرون على القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم فيه بإعادة شراء الثلاثة ملايين برميل".

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائياً تنفذ على مدى 4 سنوات، متعهداً بظهور نتائج ملموسة خلال السنة الأولى، خصوصاً في بعض الحقول الجنوبية.

وقال عبد الغني، خلال كلمة في معرض ومؤتمر "العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة": "نأمل من هذا المؤتمر الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستطرح في مجال الصناعة النفطية".

وأضاف أن وزارة النفط "أخذت على عاتقها تطوير عملية إنتاج النفط والغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية"، موضحاً أن الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن، وصولاً إلى منع حرقه نهائياً.