أجواء خريفية وسماء ملبدة بالغيوم وارتفاع أمواج البحر ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حيث يسود أجواء خريفية متقلبة مائلة للبرودة على كافة الأنحاء وسط سماء ملبدة بالغيوم مصحوبة بتكاثر السحب التى ساعدت على حجب جزءا من أشعة الشمس.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط شهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على منخفض جوى كما أكدتها هيئة الأرصاد الجوية فضلاً عن ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار أدى إلى اضطراب حركة ملاحة نشاط الصيد.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

ومن جهة أخرى تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 ٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40.