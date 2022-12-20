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تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:25 م
تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن درجات الحرارة ستبدأ من اليوم في الانكسار نهاراً ليختفي اللون الأحمر من خرائط الطقس، ويزيد انخفاض الحرارة ليلاً لتلامس الـ 10°م لأول مرة في معظم الأنحاء، ويستمر هذا الشكل من الطقس لمدة أسبوع على الأقل.
 
وأوضح فهيم ملامح الطقس خلال الساعات القادمة والتى نرصدها فى التقرير التالى:
 
1- اليوم أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.
 
2- متوقع تعرض الإسكندرية ورشيد وبلطيم والبرلس والساحل الشمالي الغربي لأمطار متوسطة .
3- فرص للأمطار خفيفة ليلاً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
4- استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي مرتفعات سيناء مع احتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات هناك .
5- التنبيه من برودة الطقس اليوم ، مع نشاط قوى للرياح علي المدن الساحلية الوسطي والشرقية .
6-  اضطراب الملاحة البحرية في مسطح البحر المتوسط .
7- هبات نشطة اليوم على السواحل وشمال الدلتا ومدن  القناة وشمال ووسط سيناء .
8- الأجواء الليلة ستكون باردة جداً علي أغلب الأنحاء .
9- تبقى فرص تكون الشبورة المائية صباحا قائمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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