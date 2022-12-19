5 خطوات تجعلك بصحة جيدة بدون استشارة طبية

كتبت رانيا عامر



خطوات تساعدك علي صحة أفضل ​1) تمرن قليلاً كل يوم يمكن أن تساعد تجد صعوبة في التعافي من الإصابة، بنزلات البرد بسهولة، أو تجد صعوبة في التأقلم مع الحياة اليومية، ولكن هناك اسلوب الحياة الصحي يمكن أن يساعد في تحسين الأمور بالنسبة لك ،وفقا لما نشره موقع Highcliffechiropractic.يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين حالتك المزاجية ،ومحاربة الأمراض ،وتحسين قدرتك على الحركة، وحتى تخفيف الألم.

يعتمد المقدار المناسب من التمرين على توازن طاقتك الحالي ،ونمط حياتك وقدراتك البدنية. إذا لم يكن لديك حاليًا أسلوب حياة نشط للغاية، فابدأ بتعديلات صغيرة على يومك. سيكون المشي لمدة 20 دقيقة في اليوم بداية جيدة. 2) اشرب الكثير من الماء يتكون جسمك من حوالي 60٪ من الماء. لذلك من المهم جدًا شربه.

الحصول على كمية كافية من الماء ضروري لجسمك ليعمل على النحو الأمثل. يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل ،وتعزيز صحة الخلايا ،وتحسين التركيز الذهني، ومستويات الطاقة والمزاج.



4 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها على روتينك اليومي أحضر زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام

استبدل المشروبات الغازية والكافيين

تعيين تذكير كل ساعة

منكهات طبيعية

لست من محبي طعم الماء؟ لا تقلق ، فأنت لست الوحيد. جرب نكهتها بشكل طبيعي بشريحة من الليمون أو الليمون الحامض أو الفراولة أو الخيار.



3) تناول نظام غذائي متوازن إن تناول نظام غذائي غني بالمغذيات ومتوازن هو المفتاح للحفاظ على صحة الجسم وفعالية. يمكن أن يقلل النظام الغذائي الجيد من خطر الإصابة بالأمراض ويحسن ليس فقط صحتك الجسدية بل أيضًا صحتك العقلية. لكن كيف "تأكل بشكل صحي" في الواقع؟ مع كل الأنظمة الغذائية الغريبة والرائعة الموجودة هناك ، قد يكون من الصعب معرفة من أين نبدأ. إليك اقتراحاتنا:



4) امنح نفسك ليلة نوم جيدة يحتاج معظمنا ما بين 6 إلى 9 ساعات من النوم ليلًا للاستيقاظ والشعور بالانتعاش كل صباح. يعتمد مقدار الوقت الذي تحتاجه بالضبط عليك - فبعض الأشخاص يتحسنون بقليل من النوم والبعض الآخر يحتاج إلى المزيد. إنه شيء ستحتاج إلى اللعب به. إليك بعض المؤشرات إذا كنت تكافح من أجل الحصول على قسط من النوم.



إغلاق الأنوار والكهرباء حاول إطفاء الهاتف والتلفزيون وأي أضواء ساطعة قبل النوم بساعتين على الأقل. قم بتبديل الشاشة بكتاب بينما تحاول التهدئة. إذا كنت حقًا بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر المحمول في وقت متأخر من الليل ، فارتدِ نظارات واقية من الضوء الأزرق. أو يمكنك تنزيل تطبيق مثل f.lux لحجب الضوء الأزرق على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.