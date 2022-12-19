هل يمكنك أكل الجمبري أثناء الحمل؟.. اعرفى الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

خلال فترة الحمل تشعرى بمسؤولية كبيرة فجأة ، هناك قوائم بما يجب فعله وما يجب تجنبه ، كل ذلك يجعلك قلقة بشأن الحياة الجديدة التي تنمو بداخلك، تعتبر التغذية أثناء الحمل مهمة للغاية لأسباب عديدة، و هناك قائمة طويلة جدًا من المأكولات البحرية التي يجب على الحوامل تناولها ، إلا أن هناك أيضًا بعض الأسماك التي لا ينبغي تناولها أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

هل يمكن للمرأة الحامل أن تأكل الجمبري؟

نعم.. يمكن للمرأة الحامل ويجب أن تأكل الجمبرى المطبوخ فهو جزء من عائلة المحار، يمكن أن يكون للمأكولات البحرية والمحار سمعة سيئة بين الحوامل لأنها يمكن أن تؤوي البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تكون ضارة لجنينك الذي لم يولد بعد.

ما هي فوائد تناول الجمبري؟



يمكن أن يكون للمأكولات البحرية فوائد هائلة لطفلك النامي ولجسمك الذي يقوم بعمل هائل في خلق الحياة، المأكولات البحرية والمحار ، بما في ذلك الجمبري ، عبارة عن فتات بروتينية مليئة بأحماض أوميجا الدهنية والحديد، يحتوي الجمبرى على هذه العناصر الغذائية الهامة والحيوية لك ولطفلك الذي ينمو.

البروتينات



إن تناول البروتين أثناء الحمل مسؤول بشكل مباشر عن بقاء طفلك ونموه وتطوره ، يرتبط استهلاك البروتين المحدود بفقدان الحمل وتقييد النمو داخل الرحم (IUGR) وانخفاض نمو الرضع بعد الولادة. يرتبط تناول البروتين المفرط بموت الجنين و تأخر النمو داخل الرحم، يوجه البروتين المستهلك أثناء الحمل برمجة الحمض النووي للجنين ويمكن أن يكون له تأثيرات تدوم مدى الحياة.

ألاحماض الدهنية أوميجا -3



يعتبر تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3 أمرًا ضروريًا أثناء الحمل، توفر هذه الأحماض الدهنية الأساسية اللبنات الأساسية لنمو أنسجة دماغ طفلك وشبكية العين ، والتي تعد جزءًا أساسيًا من الرؤية، اكتشفت الدراسات أيضًا أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية مهم أثناء الرضاعة ، وقد تم ربطه بتحسين النمو الحركي للرضع وتقليل خطر الإصابة بحساسية الأطفال .

حديد

يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الحديد أثناء الحمل لتلبية احتياجات طفلك الذي ينمو وزيادة حجم الدم في جسمك، يزداد حجم الدم من 40٪ إلى 60٪ أثناء الحمل ، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة جزء البلازما في الدم، تحتوي البلازما على البروتينات والأجسام المضادة وعوامل التخثر، نظرًا لأن زيادة البلازما أكبر من زيادة خلايا الدم الحمراء ، فإن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو جزء البروتين من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يُنصح بأن تحصل المرأة الحامل على 27 ملليجرام من الحديد يوميًا لتلبية احتياجات الجسم وتلبية احتياجات الطفل النامي، غالبًا ما يتم تضمين الحديد في فيتامينات ما قبل الولادة ، ولكن مصادر الطعام مهمة أيضًا، يمكن أن توفر حصة ثلاثة أونصات من الجمبرى ما يصل إلى 0.5 ملجم من الحديد.