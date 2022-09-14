فوائد الجمبرى على صحة الجسم .. يحسن صحة العظام ويخفض الوزن

كتبت نهير عبد النبى

الجمبرى من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ، حيث يتيمز بمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوى الجمبرى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن للجمبرى فوائد عديدة أبرزها:

قد تشمل الفوائد الصحية تحسين صحة العظام والدماغ ، وإدارة الوزن ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يحتوي الجمبري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الأمراض الصحية المختلفة. يمكن أن يساعد في علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر وتخفيف إرهاق العين. قد يوفر أيضًا الراحة من آلام الدورة الشهرية. يمكن أن يكون الجمبري خيارًا ذا فائدة عالية لزيادة صحتك العامة بطريقة لذيذة حقًا.

-يمكنه تعزيز فقدان الوزن

قد يكون الجمبري مصدرًا كبيرًا للبروتين وفيتامين د ، دون إضافة الكربوهيدرات إلى مدخولك اليومي ، لذلك بالنسبة للأشخاص العازمين على إنقاص الوزن ، يمكن أن يكون هذا الشكل البسيط من المأكولات البحرية خيارًا شائعًا، و تعد المستويات المرتفعة من الزنك مفيدة أيضًا لأن الزنك هو أحد الطرق التي يمكن أن تزيد من مستويات اللبتين في الجسم.

اللبتين هو هرمون وهو جزء لا يتجزأ من تنظيم الجسم لتخزين الدهون والشهية واستخدام الطاقة بشكل عام في الجسم من خلال زيادة مستويات الليبتين في الجسم ، يمكن للناس تجنب المشكلات الشائعة مثل الإفراط في تناول الطعام ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد "الشبع" ، ومشكلة مماثلة للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

- خصائص مكافحة الشيخوخة

ضوء الشمس هو أحد الأسباب الرئيسية التي تعزز شيخوخة الجلد . بدون حماية ، حتى بضع دقائق من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى ظهورالتجاعيد أو البقع أو حروق الشمس، من خلال إضافة الجمبري إلى نظامك الغذائي اليومي أو الأسبوعي ، يمكن للناس تحسين فرصهم بشكل كبير في تجميل بشرتهم والوقاية من علامات الشيخوخة.

قد يقلل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر

قد يخفف الأستازانتين الموجود في الجمبري من إجهاد العين ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة في حياتهم الشخصية أو المهنية.

-قد يمنع تساقط الشعر

يمكن أن تساهم المعادن الموجودة في الجمبري أيضًا في صحة شعرنا قد يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر ، ويلعب الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على خلايا جديدة وخلقها ، بما في ذلك خلايا الشعر والجلد ، لذلك بالنسبة لأولئك الذين بدأوا في فقدان شعرهم ، أو على الأقل يشهدون انخفاضًا في نمو الشعر ، يمكن أن يعمل ضد تلك الحقيقة المحرجة ، مما يبقيك تبحث عن الشباب لفترة أطول.

-قد يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

قد يحتوي معجون الجمبري المخمر ، وهو من العلاجات الشائعة للطعام ، على إنزيم الفبرين الذي يمكن استخدامه لعلاج التخثر العلاج حال التخثر هو وسيلة لتفتيت الجلطات الدموية الخطيرة داخل الأوعية الدموية للشخص، و يمكن أن يكون هذا الإنزيم الموجود في عجينة الروبيان أداة قوية ضد مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصيب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. كما أن المستويات المرتفعة المحتملة من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة فيه تقضي على الكوليسترول الضار في مجرى الدم ، مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- بمكنه تحسين صحة العظام

يمكن للبروتين والفيتامينات المختلفة ، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ، والتي ربما توجد بكميات كبيرة في الجمبري ، أن تساعد بشكل فعال في مكافحة تنكس العظام.

يمكن أن يؤدي نقص البروتينات والفيتامينات الغذائية إلى تدهور جودة العظام وكتلة العظام وقوتها وكتلتها الكلية ، وهي الأعراض الرئيسية لهشاشة العظام .

ويمكن أن تؤدي إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي أو الأسبوعي إلى إبطاء آثار شيخوخة العظام للحفاظ على قوتك لفترة أطول.

-قد يحسن صحة الدماغ

يحتوي الجمبري على مستويات عالية من الحديد ، وهو عنصر معدني رئيسي في عملية الارتباط بالأكسجين في الهيموجلوبين، مع وجود الحديد الإضافي في النظام ، يمكن أن يحدث زيادة تدفق الأكسجين للعضلات ، مما يوفر القوة والقدرة على التحمل ، بينما يزيد أيضًا من تدفق الأكسجين إلى الدماغ ، والذي يظهر أنه يحسن الفهم والذاكرة والتركيز. تشير الدراسات إلى أن أستازانتين الموجود في الروبيان قد يساعد في تحسين أداء الذاكرة ، وبقاء خلايا المخ ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التهابات الدماغ.

كما أنه مصدر جيد لليود الذي يمكن أن يساعد جسم الإنسان على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية ، بدورها ، ضرورية لنمو الدماغ أثناء الرضاعة والحمل.

في الأساس ، يمكنك رفع درجات الاختبار وتحسين نظام التمرين في نفس الوقت من خلال تضمين الجمبرى في نظامك الغذائي.

-يمكن أن يقلل من آلام الدورة الشهرية

لا يتم تكوين كل الكوليسترول بالتساوي ، ويمكن أن يكون الجمبرى مصدرًا جيدًا للنوع المفيد من الكوليسترول ، أحماض أوميغا 3 الدهنية، و قد توازن هذه الآثار السلبية المدروسة جيدًا لأحماض أوميغا 6 الدهنية ، وتساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية لدى النساء ، فضلاً عن تعزيز تدفق الدم بشكل أكثر صحة إلى الأعضاء التناسلية عن طريق تقليل الأشكال الضارة الأخرى من الكوليسترول في مجرى الدم.