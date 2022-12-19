أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 70 مليون دولار

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أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 70 مليون دولارالإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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