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أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 70 مليون دولار

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 70 مليون دولار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب محمود راغب

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