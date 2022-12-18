التنمية الحضرية: التقديم لوحدات داره بدون شروط وتسليمها خلال عام

كتب الأمير نصرى

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: مشروع سكن "داره"، يستهدف 500 ألف وحدة سكنية، وأضاف: نعمل فى المرحلة الأولى، ونحاول أن نتميز فى أن يحجز المواطن شقته وهى كاملة التشطيب، لمعرفة مستوى التشطيب، كما نعطى له ميزة ليست موجودة فى أشياء أخرى، وحتى يدخل المشروع فى التمويل العقارى.

أضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة " dmc": نحن فى مرحلة توصيل الشبكات الرئيسية، وبعض المشروعات يتم تسليمها خلال شهرين، لكن الجميع سيتم تسليمه خلال عام.

تابع خالد صديق وطرح المشروع فى 9 محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا، بإجمالي عدد وحدات يبلغ 22 ألف و192 وحدة سكنية، وجميعها تم تشطيبه "تشطيبًا فاخرًا" وسيدخل المشروع ضمن مبادرة التمويل العقارى.

واستطرد: ليس لدينا أى اشتراطات، ويحجز الشخص أى عدد وحدات، وفى أى وقت حتى القاصر يقدم بالنيابة عنه ولى الأمر، وتم إلغاء جميع القيود، مشيرا إلى أن سعر كل وحدة يختلف من محافظة لأخرى، موضحا أن مساحات الوحدات تبدأ من 100 متر.