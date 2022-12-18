الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 70 مليون دولار

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف "القصير"، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 70 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة، بحوالي 36 مليون دولار، وحوالي 46 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2022) 1.255 مليون طن منهم 825 ألف طن ذرة ، 430 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 632 مليون دولار