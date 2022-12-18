الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا، فى المحافظات يوم الجمعة المقبل، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 479 مسجدًا، منها 390 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 89 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: ​مديرية أوقاف دمياط 1. حسين جلال – قرية الكاشف الجديد- مركز الزرقا مديرية أوقاف الجيزة 2. الرحمة – أبناء الفيوم – ترسا – الطالبية - الهرم مديرية أوقاف قنا 3. عثمان بن عفان – حجازة قبلى - قوص

4. عزبة همام – الشاورية – نجع حمادى

5. الفراء – هو – نجع حمادي مديرية أوقاف سوهاج 6. التوبة – سلامون - طما

7. أحمد السيد – الحما – طما

8. الرحمن – عزبة الشيخ بطيخ – دار السلام

9. حمد لله – المراغة مديرية أوقاف الدقهلية 10. أبو الفضل – الإنشاصية - أجا

11. الفتح – المستعمرة الغربية - ستاموني

12. النصر – المقاطعة - السنبلاوين مديرية أوقاف الوادى الجديد 13. الخليل – تنيدة - بلاط

14. سيد بيومى – المعصرة – الداخلة