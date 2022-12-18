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الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:16 م
الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا، فى المحافظات يوم الجمعة المقبل، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 479 مسجدًا، منها 390 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 89 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

​مديرية أوقاف دمياط

1. حسين جلال – قرية الكاشف الجديد- مركز الزرقا 

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمة – أبناء الفيوم – ترسا – الطالبية - الهرم

مديرية أوقاف قنا

3. عثمان بن عفان – حجازة قبلى - قوص
4. عزبة همام – الشاورية – نجع حمادى 
5. الفراء – هو – نجع حمادي

مديرية أوقاف سوهاج

6. التوبة – سلامون - طما
7. أحمد السيد – الحما – طما 
8. الرحمن – عزبة الشيخ بطيخ – دار السلام 
9. حمد لله – المراغة 

مديرية أوقاف الدقهلية

10. أبو الفضل – الإنشاصية - أجا
11. الفتح – المستعمرة الغربية - ستاموني
12. النصر – المقاطعة - السنبلاوين

مديرية أوقاف الوادى الجديد

13. الخليل – تنيدة - بلاط
14. سيد بيومى – المعصرة – الداخلة 
مديرية أوقاف أسوان15. الزهراء – المنشية – المنشية الجديدة

مديرية أوقاف القليوبية

16. الصياد – مرصفا – بنها ثاني

ثانيًا: مساجد الصيانة:

​مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخان – دهمرو – مغاغة 

مديرية أوقاف الشرقية

2. النقطة – تلراك
 

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