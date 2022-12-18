الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا، فى المحافظات يوم الجمعة المقبل، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 479 مسجدًا، منها 390 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 89 مسجدًا صيانة، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط1. حسين جلال – قرية الكاشف الجديد- مركز الزرقا
مديرية أوقاف الجيزة2. الرحمة – أبناء الفيوم – ترسا – الطالبية - الهرم
مديرية أوقاف قنا3. عثمان بن عفان – حجازة قبلى - قوص
4. عزبة همام – الشاورية – نجع حمادى
5. الفراء – هو – نجع حمادي
مديرية أوقاف سوهاج6. التوبة – سلامون - طما
7. أحمد السيد – الحما – طما
8. الرحمن – عزبة الشيخ بطيخ – دار السلام
9. حمد لله – المراغة
مديرية أوقاف الدقهلية10. أبو الفضل – الإنشاصية - أجا
11. الفتح – المستعمرة الغربية - ستاموني
12. النصر – المقاطعة - السنبلاوين
مديرية أوقاف الوادى الجديد13. الخليل – تنيدة - بلاط
14. سيد بيومى – المعصرة – الداخلة
مديرية أوقاف أسوان15. الزهراء – المنشية – المنشية الجديدة
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