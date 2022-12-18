وزير التموين يكشف موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية

كتب – محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الخاص بمخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول، متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذين يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 شهور، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذي يكفي لمدة عام كامل.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022/2023 على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصةً مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة، كما تضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلاً عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة "تيسين كروب" العالمية.

وتابع الرئيس أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس.

واطلع الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما.