اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:58 م
أكرم القصاص
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بريطانيا تُمدد برنامجا لمساعدة الأوكرانيين على الوصول لملاذ آمن داخل أراضيها

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:26 م
بريطانيا تُمدد برنامجا لمساعدة الأوكرانيين على الوصول لملاذ آمن داخل أراضيها أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، تمديد برنامج السفر الخاص بمساعدة الأوكرانيين، الذين تم إجلاؤهم من بلادهم، على الوصول إلى بر الأمان في المملكة المتحدة.


وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه لمدة 6 أشهر أخرى، سيستمر برنامج السفر المجاني في منح جميع الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم ووصلوا إلى المملكة المتحدة رحلة مجانية واحدة إما عن طريق السكك الحديدية أو الحافلة أو المترو للوصول إلى وجهتهم النهائية.


وأشار الموقع إلى أن وزارة النقل تعمل بشكل وثيق مع المشغلين لضمان تقديم الدعم للوافدين الأوكرانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.


ويقدم البرنامج دعما حيويا لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه ويعني التمديد الذي أعلنته بريطانيا اليوم استمرار حماية الركاب إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا أكثر.


وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر: "نعلم، بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم في أوكرانيا والعثور على ملاذ في المملكة المتحدة، يشكل هذا الدعم أمرا حيويا، مما جعل الرحلة الصعبة إلى بر الأمان أسهل في جزء ما".

وأضاف هاربر: "سنستمر في بذل كل ما في وسعنا للوقوف مع أوكرانيا والأوكرانيين، وهذا المخطط يمثل بادرة أولى مهمة عند وصولهم إلى بلدنا".


وأوضح أنه حتى الآن، استخدم أكثر من 2900 أوكراني من الذين تم إجلاؤهم هذا البرنامج الحيوي، مما سهل على الأوكرانيين الفارين من الحرب الوصول إلى الأمان والملاذ الآمن في المملكة المتحدة.


ويوفر البرنامج، الذي تم إطلاقه في مارس 2022 ، للقادمين الأوكرانيين رحلة نقل عام واحدة بدون تكلفة في غضون 48 ساعة من الوصول إلى موانئ الدخول الإنجليزية الرئيسية نحو وجهتهم النهائية في المملكة المتحدة.


وفي أوكرانيا، أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت ثلاثة بلدات في منطقة "سومي" بشمال شرق البلاد بقذائف الهاون.
وذكرت الدائرة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - أن البلدات الثلاث التي تعرضت للقصف الروسي هي "سيريدينا بودا" و "زنوب- نوفهورودسك" و "شاليهين"، والتي تعرضت لثمانية انفجارات بقاذفات قنابل يدوية. وبالإضافة إلى ذلك، أصابت خمس قذائف هاون من عيار 120 ملم بلدة زنوب- نوفهورودسك.


ووفقا للبيان، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


 


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