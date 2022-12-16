10 علماء من الأزهر والأوقاف فى قافلة بمحافظة مطروح اليوم

كتب: على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (مطروح)، والتى تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:"طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع".

والأئمة والعلماء المشاركون فى القافلة هم:

1. الشيخ / إبراهيم شحاتة الفار مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح الدفراوي- غرب مطروح

2. الشيخ / عبد الهادي محمد إبراهيم جاد بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- شارع العوام

3. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب التنعيم - مكتبة مصر العامة

4. الشيخ/ عمر عبيد عبد الحميد بمجمع البحوث الإسلامية الحاج يونس - السنوسية

5. الشيخ/ المأمون عبد العاطي الصباغ إمام وخطيب الروضة -شارع المطار

6. الشيخ/ هشام محمد محمود صالح بمجمع البحوث الإسلامية رياض الصالحين - سوق ليبيا

7. الشيخ/ هشام محمد جمعة إمام وخطيب الزهراء - اللوكس

8. الشيخ/ محمد رزق محمد سليمان بمجمع البحوث الإسلامية الخلفاء الراشدون- شارع السكة الجديدة

9. الشيخ/ إبراهيم أمين سراج إمام وخطيب الرحمة - شارع المطار

10. الشيخ/ أحمد سعد فتوح العجمي بمجمع البحوث الإسلامية علي بن أبي طالب