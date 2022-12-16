اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

10 علماء من الأزهر والأوقاف فى قافلة بمحافظة مطروح اليوم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:00 ص
10 علماء من الأزهر والأوقاف فى قافلة بمحافظة مطروح اليوم وزارة الأوقاف
كتب: على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (مطروح)، والتى تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:"طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع".

والأئمة والعلماء المشاركون فى القافلة هم:

1. الشيخ / إبراهيم شحاتة الفار مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح الدفراوي- غرب مطروح

2. الشيخ / عبد الهادي محمد إبراهيم جاد بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- شارع العوام

3. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب التنعيم - مكتبة مصر العامة

4. الشيخ/ عمر عبيد عبد الحميد بمجمع البحوث الإسلامية الحاج يونس - السنوسية

5. الشيخ/ المأمون عبد العاطي الصباغ إمام وخطيب الروضة -شارع المطار

6. الشيخ/ هشام محمد محمود صالح بمجمع البحوث الإسلامية رياض الصالحين - سوق ليبيا

7. الشيخ/ هشام محمد جمعة إمام وخطيب الزهراء - اللوكس

8. الشيخ/ محمد رزق محمد سليمان بمجمع البحوث الإسلامية الخلفاء الراشدون- شارع السكة الجديدة

9. الشيخ/ إبراهيم أمين سراج إمام وخطيب الرحمة - شارع المطار

10. الشيخ/ أحمد سعد فتوح العجمي بمجمع البحوث الإسلامية علي بن أبي طالب

 

 


الأوقاف

قافلة دعوية

قافلة الازهر والاوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

"الأوقاف" تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص السبت المقبل بمسجد الحسين

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:45 م

مجالس إفتاء و 2864 مقرأة للجمهور.. أنشطة الأوقاف الدعوية والقرآنية خلال 2022

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:10 ص

الاتحاد السكندرى يسعى اليوم لوقف نزيف النقاط أمام فاركو بالدورى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:00 ص

الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 5000 عمامة أزهرية للأئمة فى 24 محافظة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 ص

وكيل أوقاف الاسكندرية يشهد فعالية "مفاتيح الخير" بمسجد القصبجي

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:33 ص

الأوقاف تعلن توزيع 5000 عمامة أزهرية على الأئمة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة