حصاد الوزارات.. المديريات التعليمية تحدد ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

المديريات التعليمية تضع عدة ضوابط لامتحانات الفصل الدراسى الأول للمدارس

التضامن: انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين بالدولة لـ0.5% بعدما كانت 8% عام 2019

وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر بالإمارات والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون بين القطاع والشركات الهندية

"الأوقاف" تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص السبت المقبل بمسجد الحسين

التنمية المحلية تنفذ 4 دورات يستفيد منها 158 متدرباً الأسبوع المقبل