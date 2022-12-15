التضامن تستعرض نظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات للتوعية بالقضايا القومية

كتب: مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا لشرح نظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات والرد علي كافة الاستفسارات الواردة منالمديريات وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج وعي والأستاذة جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة بالوزارة و أحمد شاهين مسئول المنصة الرقمية، ومديري إدارات المرأة علي مستوي جميع المحافظات بالجمهورية،

وأكدت الدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج وعي أن الاجتماع استعرض تطبيق إدارة عمل الرائدات والتدريب على كيفية استخدامه، كماتضمن التدريب على قاعدة بيانات الرائدات الاجتماعيات والبالغ عددهم حتي الآن 14 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، إضافةإلي التدريب على قاعدة بيانات الأسر المستهدفة "2.8 مليون أسرة"، والتي تشمل المرحلة الأولى من خصائص الأم، كما تناول الاجتماع عرضًا للنظام الإلكتروني لمتابعة عمل الرائدات الاجتماعيات وتدريب مديري إدارة المرأة بالمديريات علي شاشة عرض إنجاز الرائداتالإجتماعيات على كافة مستويات الجمهورية.

أكدت آمال ذكي أن عمل الرائدات الاجتماعيات ميدانيا، وليس مكتبيا وهو يشمل بالإضافة لدور التوعية بالقضايا القومية وتعزيز القيم الإيجابيةونبذ المعتقدات والعادات السلبية تعريف الأسر المستهدفة بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن والوزارات والهيئات الأخري، وذلك من خلالنظام الإحالة الجديد والذي تم استعراضه خلال الاجتماع والذي يكفل وصول الأسر المستهدفة إلي الخدمات التي تقدمها الدولة وتحديدالفجوات الموجودة في الخدمات لتكون تحت بصر متخذي القرار، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات، بالإضافة للتاكد من جوده الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة من خلال متابعة الرائدات للأسر .

ومن أهم أنشطة وبرامج الوزارة التي توجه الرائدة المستفيدات إليها "الحضانات – عيادات ٢كفاية – برامج التمكين الاقتصادي- المدارسالمجتمعية – مراكز التكوين المهني – مراكز التأهيل، معارض الأسر المنتجة، برنامج تكافل وكرامة".

وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة سلسلة من التدريبات المتميزة للرائدات الاجتماعيات الجدد لتدريب وتأهيل الرائدات للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، كما تم وضع نظام فعال لقياس دور الرائدة في رفع وعي الأسرة من خلال استمارات وعي.

ويعد البرنامج القومي للرائدات الاجتماعيات من البرامج التي توليها الوزارة أهمية خاصة برعاية ودعم رئيس الجمهورية.



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