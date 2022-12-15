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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نسكت على أى ارتفاع أو مغالاة فى الأسعار

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نسكت على أى ارتفاع أو مغالاة فى الأسعار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

 
الحكومة: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة
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الحكومة توافق على مد العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 شهور
استمرار تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023
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مواعيد إجازة نصف العام 2023.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 351 ألف تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

 


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