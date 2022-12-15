أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نسكت على أى ارتفاع أو مغالاة فى الأسعار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الحكومة: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة
الحكومة تلغى للراغبين فى استيراد سيارة شرط إيداع المبلغ قبل التحويل بـ 3 أشهر
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدارس الجيزة.. صور
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن الأسعار على السلع
رئيس الوزراء: لن نسكت على أى ارتفاع أو مغالاة فى الأسعار
الحكومة توافق على مد العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 شهور
استمرار تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023
الصحة تطلق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم
مواعيد إجازة نصف العام 2023.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 351 ألف تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
التعليم: المشروعات البحثية ينفذها طلاب السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى
التعليم توجه بإضافة روابط المناهج المطورة على مواقع المديريات
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