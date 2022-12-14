وزير التعليم العالى يناقش مع الوكالة الأمريكية للتنمية مبادرة المعلم المتميز

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، حرص الوزارة على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، خَاصَّة فى مشروع تطوير كليات التربية، وتدريب خريجى تلك الكليات على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطورات المُتلاحقة بأساليب التعليم فى العالم، وجاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومُمثلى الجامعات الأمريكية؛ لبحث آخر مُستجدات التعاون العلمى بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، استعرض الوزير ما تم من مُناقشات بين الجانبين خلال اللقاءات السابقة، مشيرًا إلى مشروع تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية، الذى يستهدف تطوير البرامج الدراسية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجامعات الأمريكية الرائدة فى هذا المجال.

وفى هذا الإطار، بحث الجانبان (مُبادرة المعلم المُتميز)، المُمولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتى يُنفذها مركز تطوير التعليم (EDC)، وتهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية؛ لإعداد وتطوير المعلمين الحاليين والمُستقبليين فى المراحل الابتدائية، وتزويدهم بمهارات مُتميزة.

وتستهدف المُبادرة 15 كلية تربية فى الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وهى (Florida State University- Arizona State University- American University of Beirut)؛ لتصميم وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل المعلم فى مرحلة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا، فضلًا عن تطوير برامج دراسية جديدة بكليات التربية بالجامعات المصرية.

وأشاد الوزير بهذه المُبادرة التى ستُساهم فى تطوير الجانب الأكاديمى والعملى للمُعلمين الحاليين والمُستقبليين، وتزويدهم بمهارات مُتميزة لدعم جودة التعليم فى مصر، مما يُساهم فى رفع كفاءة مؤسسات التعليم المصرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم مُناقشة (مُبادرة المعلم المُتميز)، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم.

كما تطرق الاجتماع إلى خطوات تطبيق المُبادرة والتى سيتم تفعليها فور الانتهاء من عقد لقاءات وورش عمل مع مسئولى كليات التربية؛ لاختيار الجامعات المصرية الشريكة فى هذه المُبادرة، والتى تمتد لمدة خمس سنوات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مُمثلو الجامعات الأمريكية دعمهم لمشروع تطوير كليات التربية والتعاون مع الجامعات المصرية فى هذا المشروع؛ لإكساب خريجى تلك الكليات المهارات والمعارف اللازمة، وتحسين جودة التعليم فى مصر.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، د. أيمن فريد مُستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، د. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن الجانب الأمريكى د. جيفرى ميليجان من جامعة فلوريدا، ود. نيكول تومسون من جامعة أريزونا، ود. صومه بوجودة من الجامعة الأمريكية ببيروت، د. راندى هاتفيلد، ود. هيلين بويل من مركز تطوير التعليم EDC، وأ. نادر أيوب خبير إدارة المشروعات، وأ. دينا سليم إخصائى إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.