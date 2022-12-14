الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا الخميس فى 3 محافظات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استمرار حملة تطعيم شلل الأطفال فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة للأطفال المصريين والأجانب بداية من عمر يوم وحتى 5 سنوات، كما يعتبر اليوم الأربعاء، آخر يوم للحملة فى باقى المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحملة انطلقت يوم الأحد الماضى فى جميع محافظات الجمهورية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وذلك فى إطار رفع الحالة المناعية للأطفال والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وتستهدف الحملة تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

ويتم توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التي تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.