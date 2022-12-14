التعليم توجه بإضافة روابط المناهج المطورة على مواقع المديريات

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، وجهت فيه بضرورة إضافة الروابط الخاصة بالوزارة فى أماكن واضحة على موقع المديريات وتشمل.

- بوابة المناهج والتى يتوافر عليها برمجيات تفاعلية للمناهج التعليمية المطورة .

- منصة البث المباشر والتى توفر بث مباشر للحصص الدراسية اونلاين للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوى بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة على هذه المنصة طبقا للجداول المعلنة.

- قناة اليوتيوب للحصص المسجلة اونلاين والتى يتوافر من خلالها تسجيل لما تم بثه على منصة البث المباشر.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.