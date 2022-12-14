الحكومة: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة

رامى محيى الدين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع الأجهزة الرقابية ستتابع عملية تطبيق كتابة الأسعار على المنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من السلع، وهو ما حل أزمة نقص السلع فى بعض الأماكن.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «سعر الأرز المعبأ الأبيض 15 جنيها، وأعلى فئة هي الأرز الفاخر ويصل سعر الكيلو إلى 18 جنيه، بينما يصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 12 جنيها»، مشيرا إلى أن عملية تحديد الأسعار العادلة للأرز ستطبق أيضا من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، على بعض السلع الاستراجية الأخرى كالزيوت والسكر.

وتابع: «وارد اتحاد الغرف يحدد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع، بأقل من الأسعار المتداولة حاليا»، مشيرا إلى أن تركيز اتحاد الغرف والصناعات سيكون على تحديد السلع الاستراتيجية، مع متابعة الأجهزة الرقابية لعملية تسعير السلع الأخرى.

وحول التكليف الرئاسي بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين قال متحدث الحكومة: «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة للإفراج عن كافة المنتجات المتوافرة بالجمارك وهو ما سيؤدي إلى حلحلة بالسوق وزيادة المعروض».