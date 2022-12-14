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طقس الغربية اليوم.. شمس ساطعة وأجواء باردة بالمراكز والمدن.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:47 ص
طقس الغربية اليوم.. شمس ساطعة وأجواء باردة بالمراكز والمدن.. صور طقس الغربية الآن
الغربية محمد طارق

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شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، طقسا خريفيا وأجواء باردة وتقلبات فى درجات الحرارة بعد موجة معتدلة شهدتها خلال الأيام الماضية، فيما سطعت أشعة الشمس بسماء المحافظة بعد الساعة السابعة صباحا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

 
حالة الطقس بالغربية
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طقس الغربية اليوم
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