تعرف على القيمة الغذائية لمكونات طبق السلطة المثالي

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة بحثية أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة ولاية لويزيانا الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون السلطات يوميًا هم أكثر عرضة للحصول على جرعتهم اليومية من العناصر الغذائية الأساسية، ولكن من أجل ذلك عليك إضافة المكونات الصحيحة المليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين، في هذا التقرير نتعرف على القيمة الغذائية لمكونات طبق السلطة المثالي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

السلطة المثالية عبارة عن مزيج من أوراق السلطة والبروكلي والفلفل الحلو والطماطم والخيار والجزر والبذور.

1- الخيار

عنصر غذائي منخفض السعرات الحرارية، لأنه من الخضراوات الغنية بالمياه، ولكن هل تعلم أنك إذا كنت تتناول السلطات من أجل التغذية التي تقدمها، فقد لا يكون الخيار وحده هو الخيار المناسب لك ويجب إضافة الخضراوات الأخرى.

ويحتوي الخيار على:

السعرات الحرارية: 8

الدهون: 0.1 جرام

الألياف: 0.3 جرام

البروتين: 0.3 جرام

فيتامين ك: 8.5 ميكروجرام

فيتامين ج: 1.5 ملج

البوتاسيوم: 76.4 ملجم

2- البنجر

البروتين: 2.2 جرام

بوتاسيوم: 442 ملجم

2- الخَسّ

البروتين: 1.4 جرام

البوتاسيوم: 194 ملجم

3- الأفوكادو (أو زيت الأفوكادو)

البروتين: 2 جرام

مغنيسيوم: 29 ملج

البوتاسيوم: 485 ملجم

فيتامين ج: 10 ملج

4- البروكلي

البروتين: 2.5 جرام

فيتامين ج: 81.2 ملجم

كالسيوم: 42.8 ملجم

5- الفلفل الرومي

البروتين: 1.5 جرام

فيتامين ج: 190 ملج

بوتاسيوم: 314.4 ملجم

فيتامين أ: 233.9 ميكروجرام

6- الجزر

فيتامين أ: 509 ميكروجرام

فيتامين ك: 8 ميكروجرام

البوتاسيوم: 195.2 ملجم

بيتا كاروتين: 5053.8 ميكروجرام

7- الطماطم

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بجانب الفيتامينات والمعادن أيضاً.

ويجب تضمين السلطات في كل وجبة لجعلها صحية ومغذية فهي لا تبقيك ممتلئًا لفترة أطول فحسب، بل تساعدك أيضًا على تناول كميات أقل من الأطعمة التي يمكن أن تكون كثيفة السعرات الحرارية.