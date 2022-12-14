تطعيم 998 ألف طفل خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالى، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصرى، ويتم تنفيذ الحملة من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 998 الفا و239 طفلا منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث، وأضاف أنه تتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكداً توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما يناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم فى تنفيذ المهام حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.