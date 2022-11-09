شرطة التموين تضبط 1636 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1636) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (59,825 طن" أرز أبيض ، فول ، عدس ، سكر ، زيت طعام ، أقماح " - 20 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 عبوة "مسلى ، جبن") ، (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء. بمضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" - 5,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 30,239 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض – زيت طعام – مكرونة – أعلاف - أسمدة" – 1370 قطعة " أدوات كهربائية ، غيار سيارات ، ملابس جاهزة" – 3597 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (725) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" - 265 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 227 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 220 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (2,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –800 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 30 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 197 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,578 طن “سكر ، أرز ، زيت طعام ، مكرونة ، أعلاف ، أسمدة” مدعمة - 764 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (151,842 طن "مستندى – عينى") أبرزها (2,850 طن دقيق بلدى "مستندى" -25,750 طن دقيق أبيض "عينى" - 12,578 طن "سكر ، أرز ، زيت طعام ، مكرونة ، أسمدة" مدعمة - 90,064 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض - زيت طعام – مكرونة - أقماح – عدس - أعلاف – أسمدة") ، وكذا ضبط (3597 عبوة سجائر – 645 عبوة "مسلى – جبن" – 1370 قطعة "أدوات كهربائية – غيار سيارات – ملابس جاهزة"- 764 إسطوانة بوتاجاز – 197 بطاقة تموينية ذكية – 30 رغيف بلدى مدعم – 10 طن "أسمنت") كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (66 طن سلع غذائية " أرز أبيض – دقيق أبيض "عينى" – مكرونة – سكر حر – عدس – أقماح محلية") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (12,82 طن " فول – عدس") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (10 طن " دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم وقام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، و ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص"– بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، و ضبط (مالكة مخبز بلدى– بمحافظة الشرقية) لتجميعها عدد (197 بطاقة تموينة ذكية خاصة بالمواطنين) للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابها الشخصى ، وكذا تصرفها فى كمية قدرها (550 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم") للإتجار بها وبيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر له، و ضبط (المدير المسئول عن "مستودع إسطوانات بوتاجاز" – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (315 إسطوانة بوتاجاز "صغيرة الحجم" ، 67 إسطوانة بوتاجاز "كبيرة الحجم") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (7 طن "أسمدة زراعية مدعمة") خاصة بإحدى البنوك الزراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (29) قضية بمضبوطات بلغت (246,890 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت ( 12 قطعة "ضوئية")، وضبط (2,96 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن منصع لإنتاج مصنعات اللحوم) بمحافظة القاهرة، وضبط (2,61 طن " لحوم مجمدة – مقطعات دواجن – مفروم لحوم") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، و ضبط (14,51 طن "مكرونة – توابل ") معبأ داخل شكائر وعبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد العطارة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (12036 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).