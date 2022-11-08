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رئيس وزراء النرويج: مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر فى أوروبا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:40 م
رئيس وزراء النرويج: مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر فى أوروبا يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، إن قمة كوب 27 سيكون لها تأثير كبير لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى أن مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر في أوروبا وخفض الانبعاثات الكربونية.
 
أضاف رئيس وزراء النرويج خلال طلاق المرحلة الأولي من مشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة على هامش قمة المناخ، إن الاتحاد الأوروبي له طموحات كبيرة في انتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن تعهد الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعطي أهمية كبيرة نحو الاقتصاد الأخضر.
 
تابع رئيس وزراء النرويج، الطاقة النظيفة وضعت مصر في مصاف الدول التي تتخذ اجراءات واقعية للتحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إنتاج الأمونيا الخضراء وهذا كله له أهمية كبيرة وإيجابية للاقتصاد على المدى البعيد وإتاحة فرص التدريب وزيادة فرص العمل وبناء القدرات.

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