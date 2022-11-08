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بنما تعد بالحفاظ على سلبية الكربون فى عام 2050 خلال مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:29 ص
بنما تعد بالحفاظ على سلبية الكربون فى عام 2050 خلال مؤتمر المناخ كوب 27
كتبت فاطمة شوقى

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تشارك بنما فى مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP 27)، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ من 6 لـ 18 نوفمبر، وتعد بأن تحافظ على سلبية الكربون فى عام 2050، والحفاظ على تغطية 68% من الغابات ، منها 33% من المناطق المحمية.
 
وأشارت صحيفة "بنما" إلى أن بنما ستشارك كأحد الدول الأعضاء الثمانية في الجمعية المستقلة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (AILAC) ، وكجزء من نظام تكامل أمريكا الوسطى (SICA) ومجلس وزراء لجنة البيئة والتنمية في أمريكا الوسطى (CCAD) ، وفقا لجيجا كاسترو ، مديرة تغير المناخ في وزارة البيئة.
 
وقالت كاسترو إنه تم التوصل إلى 32 نتيجة لما تم القيام به وفقا لاتفاقية باريس، وسيتم تقديم المعاهدة الدولية التي تم الاتفاق فيها على الحد من التدفئة العالمية إلى 1.5 درجة 1.5 درجة في جناح بنما كيلسيوس ، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الصناعة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن لتحقيق كوكب مع مناخ محايد في منتصف القرن.
 
وقالت كاسترو إن بنما هي واحدة من الدول القليلة التي تضم أكثر من 80 ٪ من تحقيق هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنه سنقوم بإجراء تحليل للالتزامات التى قطعناها حتى عام 2020 .
 
وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.
 
ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

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